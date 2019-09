Meisjes doen het beter in de brugklas dan jongens

Er is een groot verschil tussen meisjes en jongens die naar de brugklas gaan. Meisjes doen het beter dan jongens. Dat is naar voren gekomen in een nieuw onderzoek.

Omdat jongens het minder goed doen, lopen ze in de eerste drie jaar van de middelbare school vaker een leerachterstand op. Ze halen uiteindelijk ook minder vaak hun middelbare school-diploma.

Hoe komt het?

Het is voor het eerst dat dit verschil tussen jongens en meisjes goed is onderzocht. Hoe het komt, is niet eenvoudig te zeggen.