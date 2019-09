Prins Harry is in Amsterdam voor duurzaamheids-plan

De Britse prins Harry is vandaag kort in Amsterdam, om aandacht te vragen voor toerisme en het milieu. Volgens Harry moet toerisme minder vervuilend zijn. Hij heeft een plan gepresenteerd wat daarvoor zou kunnen zorgen.

Het doel

Het doel van het plan is om het milieu te beschermen. Vliegen zorgt bijvoorbeeld voor veel schadelijke stoffen in de lucht. Ook kunnen toeristen schadelijk voor de natuur zijn, zoals bij dit strand in Thailand.