Grootste vrachtschip ter wereld in Rotterdam

Het grootste vrachtschip ter wereld is in Rotterdam aangekomen: de MSC Gülsün. Het schip is 400 meter lang, 60 meter breed en er passen 24.000 containers op.

Bij de eerste tocht van de MSC Gülsün werden er vooral meubels en staal vervoerd.

Milieu

De MSC Gülsün is gebouwd in Zuid-Korea, maar is eigendom van een bedrijf in Zwitserland. Bij de bouw probeerden ze het schip zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Zo verbruikt hij minder brandstof.

Over twee dagen vaart het schip verder. Hij gaat dan naar Maleisië toe.