Steeds meer meisjes voeren actie om wereld te verbeteren

Greta Thunberg, Malala en Emma González. Misschien herken je ze wel in de foto hierboven. Allemaal zijn het jonge meiden die actievoeren om de wereld beter te maken.

Volgens deskundigen zijn steeds meer kinderen daarmee bezig, en vooral meisjes. Dat komt omdat ze elkaar inspireren.

Bezoek in Nederland

Op dit moment is een groep jonge activisten op bezoek in Nederland. Een van hen is Esther uit Sierra Leone. Zij voert actie voor meer vrijheden en gelijke rechten voor meisjes in haar land.