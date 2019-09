Amy (14) en Lewis (10) deden mee aan het WK hondenfrisbee

Heel erg bekend is de sport niet en vooral volwassenen spelen het. Maar Amy van 14 en Lewis van 10 zijn gek op hondenfrisbee. Ze zijn er ook nog eens heel goed in, ze hebben zelfs meegedaan aan het wereldkampioenschap.

Hoe is hondenfrisbee ontstaan?

De sport is in 1974 in Amerika ontstaan. Een man wilde laten zien dat een frisbee niet alleen leuk is voor mensen, maar ook voor honden.

Hij smokkelde zijn hondje een baseballstadion in, rende het veld op en gaf een show van 8 minuten. Omdat het niet mocht wat hij deed, werd hij gearresteerd. Dat was het begin van de sport hondenfrisbee.