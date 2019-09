Oranje wint met 3-0 van Turkije

De Oranjevrouwen doen het goed tijdens de EK-kwalificatie. Na de 7-0 winst op Estland werd gisteren met 3-0 van Turkije gewonnen.

In Heerenveen speelde Oranje zonder de geblesseerde Vivianne Miedema. Maar ook zonder de topscorer, was scoren geen probleem. In de eerste helft scoorde Stefanie van der Gragt uit een hoekschop en in de tweede helft maakten Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse een goal.

Bekijk hier de hoogtepunten van de wedstrijd: