Jesse (12) speelt de hoofdrol in videoclip van rapper Snelle

Heb jij het nummer Reünie van rapper Snelle al geluisterd? Op YouTube is de clip al bijna 3 miljoen keer bekeken. En in de video speelt Jesse van 12 een grote rol: hij speelt rapper Snelle als kind. Jesse is ook geboren met een hazenlip, net zoals de rapper zelf. In de video hierboven vertelt Jesse erover.

Hier kan je de videoclip van Reünie bekijken: