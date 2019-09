Drie vragen over Dolle Dinsdag

Het is vandaag donderdag, maar precies 75 jaar geleden was het Dolle Dinsdag. Nederland was toen bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog en heel even dachten veel Nederlanders dat ze waren bevrijd. In onze drie vragen hoor je er meer over.

Vanaf vandaag is er een speciale site van het Jeugdjournaal over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Een jaar lang vertellen we je op de site wat er precies 75 jaar geleden gebeurde.