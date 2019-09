De Kindertelefoon bestaat 40 jaar

De Kindertelefoon is jarig. Al 40 jaar kunnen kinderen bellen met vragen, problemen of gewoon om te kletsen. Om dat te vieren komt koningin Máxima vandaag langs bij de Kindertelefoon.

Over alles

Ieder jaar bellen duizenden kinderen met de Kindertelefoon. Ze kunnen over alles praten. Soms gaat het over vervelende dingen zoals pesten of geweld, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld films of muziek.

Anoniem

De medewerkers luisteren naar alle verhalen en proberen als er problemen zijn een oplossing te vinden. De gesprekken zijn altijd anoniem, je hoeft dus niet je echte naam te zeggen.