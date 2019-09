Paard en gans zoeken samen een nieuw huis

Het paard Waffles is een tijdje geleden gered van een boerderij in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Sinds die dag wordt er goed voor hem gezorgd in een dierenasiel.

Het is nu tijd dat Waffles geadopteerd moet worden. Maar degene die Waffles wil hebben, moet er verplicht een gans bij nemen.

Ziek

De gans Hemingway is ook gered van de boerderij en de twee zijn dikke vrienden geworden. Ze raakten vooral aan elkaar gehecht toen Waffles ziek werd. Hemingway was er de hele tijd bij.