Hoe is het met Nemr?

Waarschijnlijk ken je Nemr nog wel. Hij was vorig schooljaar veel in het nieuws. Hij zou worden uitgezet naar Irak en speelde een grote rol in de BOOS-film Terug naar je eige land .

Nemr woont zijn hele leven in Nederland, maar het leek er lange tijd op dat Nemr naar Irak moest vertrekken. Dat is het land waar zijn ouders geboren zijn. Daardoor was hij heel veel in het nieuws.

Nu is zijn leven een stuk rustiger. Nemr en zijn familie verhuizen binnenkort naar een eigen huis in Nederland.

Tot nu toe woonde het gezin in verschillende opvanglocaties voor vluchtelingen. Daardoor wijst hij niet goed bij welke groep hij hoorde. Nu is dat heel anders.