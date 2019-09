Gajebi wil meer aandacht voor haar onbekende ziekte

Gajebi van 10 is het eens met de artsen. Zij heeft de ongeneeslijke ziekte sikkelcel. Wereldwijd hebben 40 miljoen mensen deze ziekte, maar toch is er weinig geld voor onderzoek. Gajebi vindt dit oneerlijk en hoopt dat het verandert.

Iedereen heeft rode bloedcellen in het bloed. Bij mensen met sikkelcelziekte zien die cellen eruit als een half maantje in plaats van een rondje. Omdat de cellen in elkaar vast haken kunnen er klonten ontstaan. Mensen met de ziekte hebben daardoor minder energie en kunnen er veel pijn door krijgen.

Gajebi wil dat de ziekte bekender wordt. Ze merkt dat bijna niemand het kent, als ze erover vertelt op school. Ze hoopt dat het helpt om haar verhaal aan het Jeugdjournaal te vertellen.

Vanaf haar geboorte heeft ze al last van sikkelcel. Ongeveer twee keer per jaar krijgt ze er extra veel last van en ze moet regelmatig naar het ziekenhuis. Ze hoopt dat er in de toekomst een geneesmiddel komt voor de ziekte.