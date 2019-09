Dali en Parel beslissen mee over het ziekenhuis

Steeds meer ziekenhuizen luisteren naar wat kinderen anders willen. In 20 ziekenhuizen is inmiddels een speciale groep kinderen die meedenken over het ziekenhuis, een kinderadviesraad wordt dat genoemd.

Dali van 12 en Parel van 13 zitten ook in zo'n raad, in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Lekkerder eten

De kinderen denken mee over veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld wat voor eten patiënten krijgen of hoe de muren worden versierd. Maar ook over serieuze zaken zoals hoe de dokters kinderen het beste kunnen aanspreken.