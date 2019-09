Grote brand in Oss

In Oss in Brabant is vannacht een flinke brand uitgebroken in een flat. Tientallen bewoners stonden daardoor midden in de nacht op straat. Gelukkig raakte niemand gewond.

Garage

De brand ontstond in een garage in de flat, maar breidde zich snel uit. Voor de zekerheid werden alle bewoners opgevangen in de buurt. De meesten zijn inmiddels weer thuis.

Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog door de politie onderzocht.