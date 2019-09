Alles over onze nieuwe verslaggever Annabelle

Over jezelf

Naam: Annabelle Zandbergen

Verjaardag: 15 januari

Waar ben je geboren?

In het altijd zo zonnige Zoeterwoude.

Heb je broers/zussen?

Ik heb twee zussen en twee zusjes.

Wat zijn je hobby's?

Voetballen, planten verzorgen en eitjes bakken. Van dat laatste durf ik wel te zeggen dat ik er goed in ben.

Wat wilde je worden toen je 12 jaar was?

Plastisch chirurg. Op aanmoediging van mijn moeder trouwens, die droomde van een rimpelloos bestaan.

Het Jeugdjournaal

Hoe ben je bij het Jeugdjournaal gekomen?

Voor het Jeugdjournaal werkte ik veel voor een regionale omroep. Toen ik zag dat ze bij het Jeugdjournaal iemand zochten, leek dat mij stiekem toch net iets leuker. Ik heb mijn spullen gepakt en ben vol goede moed naar Hilversum Mediapark vertrokken.

Hoe volg jij zelf het nieuws?

Ik check natuurlijk elke dag de app van het Jeugdjournaal!

Wat is je grootste blunder?

Op het voetbalveld gaat het nog wel eens mis. Als rechtsback help ik de tegenstander vaak aan een hoger doelsaldo. Ook ben ik de bal wel eens uit het oog verloren, om niet veel later een zeer ongelukkige kopbal te maken.

Heb je een tip voor kinderen die ook verslaggever willen worden?

Ik heb veel geleerd bij de regionale omroep, omdat je daar van alles mag uitproberen. Je kunt natuurlijk ook zelf iets creatiefs bedenken! Ik zie nu al veel kinderen langskomen op YouTube die mooie dingen maken, dat kan ook een opstapje zijn naar een toffe stage of werkplek.

Annabelles favorieten

Wat is je favoriete site/app?

Spotify!

Wat is je favoriete tv-programma?

De Slimste Mens, JINEK, Keuringsdienst van Waarde, Steenrijk Straatarm en First Dates <3

Wat is je lievelingseten?

Roti

Wat is je lievelingskleur?

Paars

Wat is je lievelingsdier?

Draakje. Dat is de shetlander waar mijn zussen en ik allemaal op hebben leren paardrijden. Hij staat nog steeds bij mijn ouders in de stal en is inmiddels al behoorlijk oud, maar nog steeds heerlijk zacht en knuffelbaar. Als mijn huisbaas niet zo streng was had ik 'm meegenomen naar mijn studio in Amsterdam.

Wat is je favoriete muziek?

Ik luister thuis vaak naar Stevie Wonder, maar ben ook groot fan van Kanye (Ye) West.

Waar moet je om lachen?

Om mijn neefje Jan van 2 jaar. Hij kan behoorlijk lomp zijn. Filmpjes van zijn onhandige acties ontvang ik regelmatig op Whatsapp en dan kan ik vaak niet meer stoppen met lachen.