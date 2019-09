Ingezameld geld voor Xanthes rolstoelbusje opeens verdwenen

Xanthe van 12 is gehandicapt en zit in een rolstoel. Haar familie was daarom een inzamelingsactie gestart omdat ze een rolstoelbusje wilden kopen. Maar al het ingezamelde geld is verdwenen.

Verdrietig

Ze deden de inzameling via de site 'dream or donate'. De actie ging goed, maar vorige week ging de site plotseling offline. Ze raakten daardoor hun geld kwijt.

Het gezin van Xanthe is niet de enige met zoveel pech. Ook andere mensen die zo'n actie hielden via de site raakten hun geld kwijt. Veel mensen zijn erg boos en verdrietig.

Terugbetalen

De eigenaar van de site zegt dat het geld weg is omdat hij is gehackt, maar dat geloven veel mensen niet. Ze denken dat hij het geld zelf heeft gebruikt.

Toch zegt de eigenaar dat hij is begonnen met het terugbetalen van geld. Maar er ontbreekt nog veel en ook de familie van Xanthe heeft nog niets terug.