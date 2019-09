Nederland wint met 4-2 van Duitsland

Het Nederlands elftal had een mooie avond gisteren. De mannen wonnen met 4-2 van Duitsland. De wedstrijd telt mee voor de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap voetbal in 2020.

In de eerste helft kwam Duitsland sterk op. Al na 9 minuten stond het 1-0 voor de Duitsers. Dat bleef zo tot en met de rust.

Tweede helft

Vooral in de tweede helft speelde Nederland goed. Frenkie de Jong maakte in de 59ste minuut de gelijkmaker. Daarna maakte Duitsland per ongeluk een eigen doelpunt en kwam Nederland op voorsprong.

Helaas kreeg Matthijs de Ligt even later de bal tegen zijn arm. Duitsland kreeg daarom een penalty en de stand was weer gelijk, 2-2. Maar Donyell Malen en Georginio Wijnaldum knalden er in het laatste kwartier nog twee doelpunten in waardoor Nederland met 4-2 de overwinning kon vieren.

Maandag is alweer de volgende EK-kwalificatie-wedstrijd. Dan speelt Oranje tegen Estland.