Ryan helpt zijn moeder die moeite heeft met lezen en schrijven

In Nederland leert bijna ieder kind lezen en schrijven, maar toch zijn er ook mensen die er moeite mee hebben. Dat noem je laaggeletterdheid. Deskundigen vinden dat daar meer aandacht voor moet zijn.

De moeder van Ryan heeft ook er ook moeite mee. Ze komt uit het land Brits-Guyana en is daar maar kort naar school geweest. Nu woont ze al een tijdje in Nederland.

Les

Uiteindelijk besloot Ryans moeder er wat aan te doen. Sinds een jaar volgt ze speciale lessen om beter te kunnen lezen en schrijven.

Ryan is supertrots op haar en helpt haar met het huiswerk als dat nodig is. In de video hierboven vertelt hij erover.