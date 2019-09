Nieuwe campagne: minder spullen weggooien, meer repareren

Mensen gooien te makkelijk spullen weg. Dat zegt organisatie SIRE. Zij vinden dat mensen eerst moeten kijken of ze spullen kunnen repareren. Daarom hebben ze een nieuwe campagne bedacht.

De campagne heet: 'Waardeer het, repareer het'. In de video hierboven zie je de reclamefilmpjes.

50 kilo

Deskundigen hebben berekend dat mensen gemiddeld per jaar 50 kilo spullen weggooien. Je kunt dan denken aan tuinmeubels, elektrische apparaten of kleding. Pas als iets duurder is dan 100 euro, willen mensen het repareren.