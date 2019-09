Gedoe over geld voor paleizen van de koning

Het Koningshuis krijgt te veel geld voor het onderhoud van de koninklijke paleizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om meubels en kunst. Dat schrijven journalisten van de krant NRC.

Zij zeggen dat de regering twee keer geld betaalt, voor dezelfde dingen. Het zou al vanaf 1982 gebeuren. In totaal gaat het om miljoenen euro's.

Hoe zit het?

De Nederlandse regering zorgt ervoor dat de paleizen van de koning netjes blijven. Daar betalen ze een hoop geld voor. Maar nu hebben journalisten ontdekt dat de koning zelf ook een boel geld krijgt voor het onderhoud.

Verschillende potjes

Maar volgens de mensen die over de betalingen gaan, is dat niet waar. Zij zeggen dat het twee verschillende potjes geld zijn. De ene betaling is bedoeld voor groot onderhoud. En de andere betaling voor dagelijks onderhoud en schoonmaak.

Premier Rutte zegt dat hij niet het idee heeft dat het fout is gegaan. Volgens hem is het betalingssysteem verschrikkelijk ingewikkeld.