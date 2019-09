Kind schijnt met laser op politiehelikopter

In Den Haag heeft een kind met een sterke laser op een politiehelikopter geschenen. Dat is verboden en levensgevaarlijk.

Een paar minuten

Met speciale apparaten kon de politie zien waar de laser vandaan kwam. De agenten gaven het adres door aan politieagenten op de grond. Na een paar minuten stonden ze voor de deur van de verdachte. Die bleek nog niet volwassen te zijn.

De politie zegt dat dit vaker voorkomt na de zomervakantie. Kinderen kopen lasers in het buitenland, omdat ze daar vaak niet verboden zijn. In Nederland zijn ze de meeste lasers dat wel. Veel kinderen weten dat niet.

Gesprek

Omdat de verdachte nog niet volwassen is, is hij of zij niet aangehouden. Wel moet de verdachte met zijn ouders naar het politiebureau komen voor een gesprek. Hierna wordt bepaald of het kind een straf krijgt.