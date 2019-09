Hanneke is eenzaam, net als duizenden andere jongeren

Bij eenzaamheid denk je misschien aan oudere mensen, maar er zijn in Nederland ook duizenden kinderen en jongeren eenzaam. Hanneke van 13 jaar is al jaren eenzaam en durft daar nu over te vertellen. Hanneke zit vaak alleen in de klas en ook tijdens de lunchpauze zit ze alleen. Als ze bij een groepje wil meedoen, mag dat vaak niet. Daarom durft ze het ook niet echt te vragen.

Ik wil graag meedoen, maar er is een grote kans dat ze toch 'nee' zeggen. En ik wil me ook niet voor paal zetten. Hanneke

Hanneke's eenzaamheid begon op de basisschool en toen ze naar de middelbare ging werd het erger. Sinds kort heeft ze voor het eerst een vriendengroep. Die heeft ze gevonden bij Join Us in Veghel. Dat is een plek waar jongeren als Hanneke elkaar kunnen ontmoeten.

Ik kan nu in de groepsapp vragen: 'wil iemand mee naar de film?' Dan antwoordt er minstens één persoon en dat is zo leuk! Hanneke

De stichting Join Us denkt dat er tienduizenden eenzame jongeren zijn maar wil weten hoe groot het probleem precies is. Daarom hebben ze een online meldpunt geopend.

Als je last hebt van eenzaamheid kun je chatten of bellen met De Kindertelefoon. Via Join Us kun je vanaf 12 jaar vrienden vinden als je in Beek en Donk, Heesch, Uden, Schijndel, Son en Breugel, Veghel of Vlaardingen woont.