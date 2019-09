Nederlandse kinderen krijgen astma door luchtvervuiling

De lucht in Nederland is zo vies, dat kinderen er astma door kunnen krijgen. Dat schrijven wetenschappers. Volgens de krant het Algemeen Dagblad heeft 1 op de 5 kinderen met astma dat gekregen door luchtvervuiling.

Kinderen met astma hebben moeite met ademhalen. Bij het sporten bijvoorbeeld, of als ze een stoffige kamer binnenkomen. Ze hebben daar allerlei medicijnen voor.

Vooral in grote steden is het een groot probleem. Daar zit meer vervuiling in de lucht dan op het platteland.

Snelwegen

Artsen en gezondheidsorganisaties vinden dat de regering meer moet doen voor een schone lucht. Ook vinden ze dat scholen niet langs snelwegen moeten staan.

Hoe denk jij daarover? Goed idee of een beetje overdreven?