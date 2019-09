Man valt in slaap in zelfrijdende auto

Een gevaarlijke actie op een Amerikaanse snelweg. Een bestuurder van een zelfrijdende auto was in slaap gevallen en de passagier naast hem ook.

Opletten

De makers van de auto zeggen dat dit niet de bedoeling is. In een zelfrijdende auto hoeven bestuurders niks te doen, maar ze moeten wel opletten of alles goed gaat.

Voor zo ver bekend raakte niemand gewond. Hoelang de man slapend is doorgereden, is niet bekend.