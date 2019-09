Gas uit Groningen stopt eerder dan gepland

Over iets meer dan 2 jaar moet het boren naar gas in Groningen helemaal zijn gestopt. Al jaren wordt er in Groningen gas uit de grond gehaald. Dit zorgt voor aardbevingen en schade aan huizen.

Eerst was afgesproken dat het boren naar gas zou stoppen in 2030. Nu is besloten dat dat al in 2022 moet stoppen. Mensen in Groningen zijn blij met het nieuws.