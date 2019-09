Honden duiken het zwembad in op laatste dag van het seizoen

Op de laatste dag dat het buitenzwembad in Uitgeest open is, mogen honden mee naar binnen. De dieren lijken zo'n duik in het water hartstikke lekker te vinden.

Het hele jaar door worden zwembaden zo schoon mogelijk gehouden. Maar op de laatste dag maakt het niet meer uit en is het bad voor even van de honden. Ook in veel andere zwembaden is dat traditie.