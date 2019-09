Gezin in gevaar door giftig gas

In Doesburg in Gelderland is vanmorgen een gezin in gevaar gekomen door giftig gas in huis. De vader van het gezin is daardoor overleden. Twee andere familieleden zijn in slechte toestand naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om koolmonoxide, een gas dat levensgevaarlijk is als je het inademt.

Koolmonoxide komt vrij als aardgas, hout of benzine niet goed verbrand. Het is vooral zo gevaarlijk omdat je het niet kan ruiken, proeven of zien. Van een kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht kun je al bewusteloos raken. En als je niet snel ingrijpt kun je eraan overlijden. Per jaar belanden honderden mensen in het ziekenhuis door koolmonoxidevergiftiging.