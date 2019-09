Daan (18) bouwt in 3 jaar Twin Towers na

Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag herdenkingen voor een heftige aanslag van precies 18 jaar geleden. Twee vliegtuigen vlogen expres in op twee hoge gebouwen, de Twin Towers in de Amerikaanse stad New York.

Op 11 september 2001 pleegden terroristen van Al-Qaida een vreselijke aanslag in de Verenigde Staten. Bij de eerste aanslag vloog een vliegtuig in een wolkenkrabber in New York. Het was een van de Twin Towers, toen misschien wel de bekendste wolkenkrabbers van Amerika. Mensen op straat dachten dat het een ongeluk was. Totdat zeventien minuten later een tweede vliegtuig in de andere toren vloog. Er vielen veel doden en gewonden.