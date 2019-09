Speciale Jeugdjournaal-site over de bevrijding

We hebben iets nieuws! Vanaf nu kun je op een speciale site van alles lezen en zien over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland.

De bevrijding duurde ongeveer een jaar en was precies 75 jaar geleden. Toen was er geen vrijheid in Nederland, was er nog geen Jeugdjournaal en konden journalisten ook niet schrijven wat ze wilden. Wij kunnen dat nu wel. Daarom laten we een jaar lang zien hoe Nederland werd bevrijd.

Mislukte aanslag

Op de speciale Jeugdjournaal-site lees je onder andere nieuws over Anne Frank, een mislukte aanslag op Adolf Hitler en over een feestverbod op Koninginnedag.

Hou de site goed in de gaten, want de komende maanden verschijnen er steeds meer berichten en filmpjes over de oorlog en de bevrijding.