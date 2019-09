Buurtbewoners in Amsterdam schrokken zich rot toen ze bij een vuilnisbak een lijk gewikkeld in vuilniszakken zagen liggen. Ze belden de politie en die ging er gelijk op af.

Agenten schrokken ook, maar ze ontdekten al snel dat het geen lijk was, maar een afgedankte paspop uit een winkel. De eigenaar had 'm in plastic gewikkeld en bij de container gelegd.