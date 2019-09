Bij Meppel in de provincie Drenthe is een trein op een auto ingereden. De vrouw in de auto wist op tijd weg te komen. Niemand raakte gewond.

Pech

De vrouw kreeg pech bij een spoorwegovergang. Ze stond precies op de rails. De trein kon niet meer op tijd stoppen en ramde de auto.

In de trein zaten veel reizigers. Omdat de trein niet meer verder kon rijden, moesten de mensen overstappen op een andere trein.