Kinderen vieren bevrijding van eerste plek in Nederland

In het Limburgse dorp Mesch was het feest vandaag. Daar vierden kinderen dat het dorp 75 jaar geleden werd bevrijd. Een bijzonder moment in de Tweede Wereldoorlog. Mesch was het eerste dorp in Nederland waar dat lukte.

Om de dag te vieren was er vandaag van alles te doen. Zo konden kinderen zich verkleden, schilderen, toneelspelen en in een speciaal vrijheidsdoolhof lopen.

Erg bijzonder was het verhaal van Mia van 91. Zij was 15 jaar oud toen Mesch bevrijd werd en weet er nog veel van: