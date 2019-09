Kinderen verzamelen slaapmatjes voor vluchtelingen op Grieks eiland

In Griekenland komen veel vluchtelingen aan uit Afrika. Afgelopen maand waren het er 8.000. De vluchtelingen komen in kampen terecht, maar die zitten al helemaal vol. Het is er heel druk en vaak niet veilig en gezond voor de vluchtelingen.

Bijna de helft van de vluchtelingen in Griekenland zit op het eiland Lesbos. Vooral kinderen hebben het daar heel moeilijk. Er is vaak weinig te eten en er zijn niet veel medicijnen.