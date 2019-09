Ooievaars uit broedmachine zijn uitgevlogen

In het dorp De Lutte zijn drie jonge ooievaars uitgevlogen. Normaal is dat geen nieuws, maar deze ooievaars kwamen uit hun ei in een broedmachine.

De vader van de jongen was doodgeschoten en de eieren gingen daarom naar een vogelopvang.

Vliegles

Na zo'n twee weken in de broedmachine kwamen de eieren uit. In de opvang kregen de vogels vliegles en nu zijn ze dus onderweg naar het zuiden om te overwinteren.