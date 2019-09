Museum stopt met 'Gouden Eeuw'

Het Amsterdam Museum gaat de woorden 'Gouden Eeuw' niet meer gebruiken. Zo wordt de 17e eeuw vaak genoemd. Maar de mensen van het museum vinden het te positief klinken, omdat er in die tijd ook veel gewelddadige dingen zijn gebeurd.

Succes

De term 'Gouden Eeuw' is ooit bedacht, omdat Nederland in de 17e eeuw veel succes had. Het land werd heel rijk door handel en kunstenaars maakten wereldberoemde schilderijen.

Slavernij

De laatste jaren is er meer aandacht voor de negatieve kanten van de 17e eeuw. Zo verdiende Nederland veel geld met slavernij. Daarom vindt het Amsterdam Museum de term 'Gouden Eeuw' niet meer goed.