Yusuf is voor één dag 'Koning van de Jeugd'

Yusuf van 14 heeft een bijzondere dag: hij mag een speech geven aan politici in de Ridderzaal in Den Haag. Hij is vandaag 'Koning van de Jeugd' en daarom mag hij een toespraak geven over een onderwerp dat hij belangrijk vindt.

Depressie

In zijn speech vertelt Yusuf over depressies bij jongeren. 71.000 jongeren hebben last van depressie en veel mensen weten dat niet. Yusuf vindt het belangrijk dat het probleem bekender wordt en jongeren er makkelijker over praten.