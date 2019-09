Steeds minder jongeren in de gevangenis

Steeds minder jongeren plegen misdaden. De afgelopen jaren is het aantal jongeren dat naar de gevangenis moet gedaald. Twee zwaarbeveiligde jeugdgevangenissen gaan daarom waarschijnlijk sluiten.

Op dit moment zitten er zo'n 400 jongeren in een gevangenis. Hoewel minder jongeren criminele dingen doen, gaan de jongeren die wél iets strafbaars doen na hun straf vaker opnieuw de fout in. Om dit tegen te gaan is er een nieuw plan gemaakt.

Minder streng

In plaats van de twee jeugdgevangenissen komen er een aantal kleinere, minder strenge gevangenissen. De jongeren die daar zitten, gaan overdag naar hun eigen school. Daardoor zouden de jongeren na hun straf makkelijker op het goede pad blijven.

Jongeren die iets ernstigs hebben gedaan komen wel nog in een zwaarbeveiligde gevangenis. Maar ook daar is een nieuwe aanpak. Zij krijgen therapie samen met hun familie om te zorgen dat ze geen strafbare dingen meer doen.