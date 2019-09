Acteurs van SpangaS geven EHBO-lessen

Het is wereld-EHBO-dag. Op die dag is er veel aandacht voor 'Eerste Hulp Bij Ongelukken'. De acteurs van SpangaS hebben daarom filmpjes gemaakt over wat je moet doen bij een ongeluk.

De filmpjes zijn gemaakt samen met hulporganisatie het Rode Kruis. Het is de bedoeling dat ze ook worden gebruikt bij lessen op scholen.