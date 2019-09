Man opgepakt voor bekladden van begraafplaats

In het Brabantse dorp Mierlo is een oorlogs-begraafplaats beklad. Op de graven is met graffiti teksten geschreven en zelfs een groot hakenkruis getekend.

De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht. Het is niet duidelijk waarom hij het zou hebben gedaan.

Schoonmaken

Op de begraafplaats liggen meer dan 600 soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven. Schoonmakers zijn druk bezig de begraafplaats weer netjes te maken.