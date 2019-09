Groot verdriet in het Brabantse dorp Strijbeek. Bij een brand in een huis zijn twee kinderen van 6 en 9 jaar om het leven gekomen.

Ze logeerden bij de oma van één van de twee kinderen. De oma en een ander kind konden op tijd naar buiten komen.

Hulp

De familie van de omgekomen kinderen is opgevangen en krijgt hulp. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Dat wordt onderzocht.