Kinderen spelen mee in groot golftoernooi

Golfers van over de hele wereld doen mee aan een groot golftoernooi in Badhoevedorp. Irisa, Bjorn en Casper zijn er ook bij. Zij zitten in het Nederlandse selectieteam voor kinderen.

Bij golfen is het de bedoeling om in zo min mogelijk slagen de bal in een hole te krijgen, dat is een klein gat in de grond. Het is dit jaar de 100e keer dat het toernooi wordt georganiseerd.

