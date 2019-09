Ties Granzier en Govert Sweep vandaag voor de rechter

YouTubers Ties Granzier en Govert Sweep horen vandaag welke straf ze krijgen. De YouTubers kunnen een boete krijgen, maar ze moeten misschien ook een paar maanden de gevangenis in.

Ties en Govert werden vorige week gearresteerd bij Area51. Dat is een legerbasis in de Verenigde Staten. Niemand mag daar zomaar naar binnen. Toch probeerden Ties en Govert het en ze hadden camera's, laptops en een drone bij zich. De Amerikaanse politie hield ze aan.

Wat is er gebeurd?

De jongens wilden graag naar Area51 omdat dat een mysterieuze plek is. Volgens sommige mensen liggen er ufo's en aliens opgeslagen, maar dat is nooit bewezen.

Ook in Nederland zijn er plekken waar je niet zomaar mag komen. Als je er toch heen gaat, kun je straf krijgen. Vanavond zie je er meer over in onze uitzending en online.