Eindelijk: Ash Ketchum na 20 jaar (!) weer kampioen Pokémon

Ash Ketchum, de hoofdrolspeler in de serie Pokémon, heeft eindelijk weer eens een toernooi gewonnen. Daardoor mag hij nu een Pokémon Master genoemd worden. 1080 afleveringen Dat duurde wel even: Ash deed er 20 jaar over. Hij werd iedere keer ingemaakt door een betere trainer. Maar na 1080 afleveringen is het hem weer gelukt.

Pokémon is een Japanse tekenfilmserie die begon in 1997. Later kwamen er ook verzamelkaarten en verschillende games. In 2016 was het spel Pokémon Go erg populair.

In de Engelse versie van de serie spreekt Veronica Taylor de stem van Ash in. Zij is dolblij met het nieuws dat het hem eindelijk gelukt is om Pokémon Master te worden.

Veronica Taylor @TheVeronicaT

Congratulations to Ash Ketchum on winning the Pokémon League from Ash’s ‘younger’ self, circa 1998...yup, hard work, determination, good friends, and a bit of luck pay off! #pokemon #ashketchum #winning