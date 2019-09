Drone-liefhebbers in Flevoland hebben pech. Binnenkort worden drones in bijna de hele provincie verboden.

Dat komt vooral doordat Lelystad Airport gaat uitbreiden. Drones kunnen in de motor van opstijgende en dalende vliegtuigen terechtkomen. Dat is erg gevaarlijk en daarom mogen er geen drones vliegen in de buurt van het vliegveld.

Het verbod gaat in op 7 november.