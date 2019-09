Sinterklaas neemt alleen roetveeg-pieten mee

Als Sinterklaas over twee maanden naar Nederland komt, neemt hij alleen roetveeg-pieten mee. Ook in het Sinterklaasjournaal zijn voortaan alleen nog roetveeg-pieten te zien. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Slavernij

De afgelopen jaren waren er veel demonstraties van mensen die niet willen dat pieten helemaal zwart zijn. Zwarte pieten doen de actievoerders denken aan de tijd van de slavernij.