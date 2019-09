Scrunchies opnieuw superpopulair: 'Je oma droeg ze ook al'

Meer dan vijftig jaar geleden droegen vrouwen ze al. De kans is dus groot dat je moeder of oma er ook eentje heeft gehad. Mode-journalist Stefanie snapt waarom ze weer populair zijn:

Je ziet ze opeens overal: scrunchies. Dat zijn gefrommelde elastiekjes die je in je haar kunt doen of om je pols. Het lijkt een nieuwe trend, maar eigenlijk bestaan de elastiekjes al heel lang.

Ook op de Regenboogschool in Lelystad zijn vooral de meiden dol op scrunchies. Ze vertellen erover in de video hierboven. Daarin zie je ook een interview met Isa. Zij verkoopt scrunchies via Instagram.