Wat gaat de regering dit jaar doen voor kinderen?

Het is vandaag Prinsjesdag en dat betekent dat de regering nieuwe plannen presenteert voor dit jaar. De regering heeft ook veel ideeën bedacht waar kinderen mee te maken krijgen.

Zo komt meer geld voor de Jeugdzorg, dat is voor kinderen die extra zorg nodig hebben. En er komt meer geld om armoede bij gezinnen tegen te gaan. Ook aan klimaat gaat de regering meer geld uitgeven. Je ziet alle plannen in de video hierboven.

Kritiek

Voor veel mensen was er goed nieuws vandaag, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld over onderwijs. Dat is opvallend, omdat er dit jaar veel over is gepraat. Premier Rutte vindt dat er de afgelopen tijd veel geld naar onderwijs is gegaan.

Toch vinden juffen en meesters dat dat extra geld nog niet genoeg is. Daarom hebben ze al een aantal keer gestaakt. De partijen die niet in de regering zitten, zijn het daarmee eens: