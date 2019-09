De Champions League begint! Hoe gaat Ajax het doen?

Voetbalfans kijken al weken uit naar de start van de Champions League. Dat is het belangrijkste toernooi voor voetbalteams in Europa. Vanavond komt Ajax in actie.

Ajax is de enige Nederlandse club die dit jaar mee mag doen met de Champions League. Zij nemen het op tegen het Franse Lille in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. We spraken met kinderen over hun verwachtingen.