Ajax wint in Champions League met 3-0

Een lekker begin voor Ajax in de Champions League. In de eerste wedstrijd tegen de Franse club Lille OSC werd het 3-0 voor de Amsterdammers.

In het begin was Lille nog gevaarlijk. Maar kort daarna kreeg Ajax een hoop kansen die ze goed konden benutten. De nieuwe aanwinst Quincy Promes maakt in de 18e minuut de eerste treffer.

De andere twee doelpunten vielen in de tweede helft en werden gemaakt door Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico. In de laatste minuten van de wedstrijd kreeg Lille nog een kans om te scoren, maar die bal ging op de paal.

Wat vinden kinderen?

Gisteren vroegen we aan kinderen hoe zij denken over de kansen van Ajax dit jaar: