Kinderen sporten veel, maar niet altijd bij een club

Voetbal, hockey, paardrijden of misschien een vechtsport. In een nieuw onderzoek staat dat bijna alle kinderen aan sport doen. In het onderzoek is ook gekeken naar waarom kinderen sporten en of ze sporten bij een club.

Bij de meeste kinderen is dat zo. Ze vinden het leuk om wedstrijden te spelen en het is gezellig.

Toch zijn er ook veel kinderen die juist niet bij een club of vereniging zitten. Zij spelen bijvoorbeeld voetbal op straat of op een veldje.

Gratis sporten?

Dit gebeurt het meest bij kinderen die in armere wijken wonen. Dat komt doordat het voor sommige gezinnen te duur is om lid te zijn van een club. Vind jij daarom dat sportclubs gratis moeten zijn? Reageer op onze stelling!